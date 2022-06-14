去年底開始，中國多個地方政府陸續出現財務困難。隨著疫情再次爆發重創經濟，地方財政問題加劇。國務院近日發布指導意見，要求地方政府落實財政體制改革，遏止隱性債務增加。

近年，中國地方政府的財政壓力一直都在，每年都會有數個地方傳出財政困難。中國官方智庫中國社會科學院於今年初發布的「2022年經濟藍皮書」中也提及，2022年的財政收入壓力仍大。

與此同時，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起的背景之下，中國堅持「動態清零」，大規模常態化核酸檢測也被認為增加地方財政壓力。

根據香港01、中新財經報導，為了穩定經濟，中國國務院近日發布「進一步推進省以下財政體制改革工作的指導意見」，要求省以下的各級政府以積極作為遏止地方政府隱性債務增量，合理控制政府債務規模，防範債務風險。

這份意見強調以增量改革為主，適度調整存量結構，優化權責配置和財力格局，落實省級政府責任，按屬地原則和管理權限，令地方政府落實主體責任、化解債務風險。

根據人民日報引述中國財政科學研究院研究員白景明分析，這份意見明確規範了省以下財政事權和支出責任劃分的依據，「參照稅種屬性劃分收入」、「規範收入分享方式」、「適度增強省級調控能力」等3方面改革，為進一步整理省以下政府間財政關係提供了基本規範。

意見中提到，對金融、電力、石油、鐵路、高速公路等領域稅費收入，可作為省級收入，也可在相關市縣間合理分配。除按規定上繳財政的國有資本經營收益外，逐步減少直至取消按企業隸屬關係劃分政府間收入的做法。

同時要理順省以下政府間收入關係，嚴禁虛收空轉、收「過頭稅費」、亂收費，不得違規對稅費收入指標進行考核排名。（編輯：呂佳蓉）1110614