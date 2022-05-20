大陸全國27省份「人口自然增長率」數據顯示人口成長持續下滑。據界面數據統計更指出，在新冠疫情持續第二年的2021年，全大陸的人口自然增長率年減近7成，創下自1964年以來、近57年的歷史最大年降幅。相較而言，即使是在大陸計劃生育開始執行的1970年代，人口自然成長率的單年年減幅還不到兩成。

甚至截至2021年，全大陸多省份已開啟人口「負成長」。在有人口自然增長率資料公佈的27個省份中，有11省份已為負值占近4成。其中以黑龍江、遼寧人口自然增長率衰退最嚴重，分別為-5.11‰、-4.18‰。其次是重慶、內蒙古的-1.55‰、-1.28‰。

另據界面新聞報導，分各省份來看，在大陸有人口自然增長率可查的27個省份中，以2019年數據為基準線（2020年僅3個省份公佈人口自然率資料），2021年，人口自然增長率下降幅度最大的3個省份是雲南、湖北、河北，跌幅都超過5個千分點。

而下降最少的3個省份為西藏、北京和貴州，2021年較2019年分別下降1.4個千分點、1.67個千分點和1.72個千分點。另作為一線城市所在省份來看，除北京下降1.67個千分點之外，2021年上海、廣東2個含一線城市省份較2019年也下降2.42、3.56個千分點。