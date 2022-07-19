為讓銀行可提供具股權連結性質的境內結構型商品或結構型債券「一站式服務」，金管會鬆綁！金管會銀行局副局長林志吉19日指出，過去投資人買這類結構型商品時是向銀行買，但賣掉後變有價證券時就須轉透過券商交易，以致於在銀行對帳單上看不到損益，銀行也無法提供一站式服務，此次放寬後銀行可以「保管銀行」名義來進行管理，對銀行、投資人都有利。

為使銀行客戶獲得完整投資及交易管理服務，同時提升銀行金融商品研發能力，金管會已於近日訂定發布「銀行保管及處分客戶因境內結構型商品或結構型債券實物交割取得之具股權性質外國有價證券作業規定」，對銀行辦理或發行具股權連結性質之境內結構型商品或結構型債券，到期以實物交割所衍生後續作業，銀行得依據該作業規定保管及處分客戶因該類商品實物交割所取得之具股權性質外國有價證券。

林志吉表示，現行銀行提供客戶股權連結之境內結構型商品，到期時可採現金結算或以實物交割，其中實物交割是指到期時以給付約定的有價證券之方式進行結算。但這個有價證券須撥入客戶的證券戶頭，且若客戶要處分該有價證券，須另外透過證券商交易，以致銀行對帳單無法呈現該結構型商品轉換之有價證券及相關損益，除造成客戶投資組合管理之不便外，銀行亦無法協助客戶掌控其資產狀況並提供一站式服務。

林志吉指出，新規定發布後，客戶對於因境內結構型商品或結構型債券實物交割取得之具股權性質外國有價證券，可指示原往來銀行委託證券商為其處分有價證券，獲得更便利的服務。銀行也可提供一站式且完整之資產管理服務，並研發相關創新金融商品，進一步提升國際競爭力。

林志吉指出，此次會修改規定主要是2020年時在研究創新銀行商品與研發時有二家銀行提出建議，在與證期局討論後決議修改。不只可避免客戶交易前段在銀行、後段在券商的繁瑣流程，對銀行來說，可用保銀開設戶頭，客戶的實物交割就在這個戶頭，可分多次處份，後續銀行也可代為處份，不管是客戶資料、相關資產管理處份都較有利。

此次作業規定規範重點有三個，一、開放銀行因與客戶從事依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」辦理之結構型商品交易或依「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」發行之結構型債券交易，以實物交割履約並交付之具股權性質外國有價證券者，銀行得為客戶保管該外國有價證券，並得依客戶指示，委託證券商賣出。

二、銀行得以「保管銀行」名義於我國證券商開設證券帳戶，並於客戶指示處分有價證券時，以「保管銀行」名義，委託證券商為其處分有價證券，以利銀行及證券商遵循。

三、為保障客戶權益，明定銀行依本作業規定為客戶保管及處分有價證券時，客戶委託保管之資產與保管銀行之自有財產應分別獨立，應依約定提供交易明細表及庫存資產狀況表，及應對客戶之資料訊息保守秘密等各項客戶權益保護措施。