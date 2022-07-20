據兩名熟知出口事務的消息人士告知路透，北溪一號天然氣管線將在周四維修到期之後，重新開啟運轉。

該管線從7月11日起進入年度的維修期，並且關閉供應10天。消息人士指出，在重新運轉之後，每日輸送量將低於該管線每日能量的1.6億立方米。

俄羅斯國有的俄羅斯天然氣工業(Gazprom)在上個月將北溪一號的輸送量削減至4成，稱西門子能源送交加拿大進行維修的渦輪機遲遲未送返，影響到服務。

消息人士指出，北溪一號的天然氣輸送量，周四開始將重回7月11日之前的水準。亦即約該管線約4成的輸送水準。

在該恢復運轉的好消息出現之後，周二荷蘭基準天然氣合約價格下跌3%。

不過消息人士也指出，該渦輪機不太可能在7月21日維修到期時，重新安裝好。不過加拿大方面已經在7月17日將渦輪機空運往德國。

另外在周二更早時，華爾街日報指出，歐盟執委會預計該天然氣管線在維修期過後可能不會重啟。執委會發言人表示，執委會正準備所有可能的情況，包括俄方的不重啟。