中國外交部發言人汪文斌20日主持例行記者會。有記者提問，美國商務部負責工業與安全的副部長稱，美國與其他37個國家聯手成功將對俄羅斯的出口降了下來，這可作為未來制定針對中國威脅的新機制的藍圖。汪文斌回應，事實一再表明，固守冷戰思維，熱衷陣營對抗，不會取得成功，只會反噬自身，衝擊世界和平與安全，這值得美方深思。

汪文斌表示，他注意到美方的相關官員在談及減少對俄羅斯出口時，是用「成功」的詞彙來形容。不知道美方這位官員所謂的成功是從何談起？

汪文斌指出，世人看到的是，當前美國正面臨40年來最嚴峻的通貨膨脹，美國國內不斷高企的食品和能源價格令美國民眾苦不堪言，美國消費者的情緒已經降至1952年以來的最低點。有關的民調顯示，85％的美國成年人認為，美國正朝著錯誤的方向發展。美方作為烏克蘭危機的始作俑者，不斷拱火遞刀激化矛盾，揮舞制裁大棒，大搞經濟脅迫，不僅破壞了國與國之間的正常交往，違反了國際貿易的通行規則，更導致了烏克蘭危機的複雜化和擴大化。

汪文斌強調，當前世界股市、匯市、原油、天然氣、糧食和有色金屬期貨市場持續反覆震盪，令各國老百姓特別是那些經濟基礎本就薄弱的開發中國家人民深受其害。事實一再表明，固守冷戰思維，熱衷陣營對抗，不會取得成功，只會反噬自身，衝擊世界和平與安全，這值得美方深思。