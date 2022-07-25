研生生醫25日宣布，已從疫苗施打者血液發現一系列對抗新冠病毒變異株的人類抗體，不僅具備治療或預防效果，也可運用「雞尾酒療法」，治療未來的變異病毒，填補疫苗效力不彰的空缺，並解決公衛危機。

研生表示，變異病毒可能具有專一性的效果。該團隊利用其「單一B細胞人源抗體研發平台（human single B cell antibody technology）」，從新冠肺炎疫苗施打者或新冠病毒感染者血液中，分離出一系列抗體，作為潛在藥物標的。

研究發現，這些抗體與新冠病毒的棘突（Spike）蛋白內的受體（RBD）結合後，病毒就不會與受感染者體內細胞的ACE2受體（Angiotensin-converting enzyme）產生交互作用，藉此可使病毒無法感染細胞，甚至可透過Fc介導的抗體效用功能（Fc-Mediated Antibody Effector Functions），加速清除病毒感染的細胞，達到預防和治療效果。

實驗結果顯示，研生成功分離的系列抗體可有效中和BA.1和BA.2等新冠病毒變異株進入細胞，對於BA.4與BA.5等變異病毒株，也有很好的抑制效果，預期能有效降低重複感染與突破性感染的風險，以及治療新冠病毒感染的病人。

此系列的抗體能夠與新冠病毒棘突蛋白的不同區域結合，若病毒株發生變異，可以利用不同的抗體組合，開發出新冠病毒雞尾酒療法，不僅可一網打盡既有的變異病毒株，甚至能對抗未來的新變異病毒株。

研生成立於2020年，專注於抗體藥物研發。部分技術技轉自中央研究院吳漢忠的研究成果，吳漢忠目前擔任中研院國家生技研究園區生醫轉譯研究中心主任，於知名國際期刊發表多篇抗體於癌症醫療和傳染疾病應用相關論文，並於2020年12月獲選為「美國國家發明家學院（National Academy of Inventors, NAI）」院士殊榮。

研生除了新冠病毒變異株抗體藥物之外，還有針對癌症治療的抗體藥物，涵蓋直腸癌、胃癌、頭頸癌和卵巢癌等未被滿足的醫藥領域。