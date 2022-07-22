哥倫比亞聖地牙哥德卡利舉辦第22屆世界蹼泳錦標賽，中華台北蹼泳女將何品莉發揮最佳實力，繼第21屆世界蹼泳錦標賽1銀的佳績，今日再於哥倫比亞時間下午6時，再度突破，一舉拿下女子200公尺雙蹼金牌，為我國在蹼泳項目中光耀全世界，泳奪隊史第一面金牌。

蹼泳女將何品莉先在本屆世運會女子雙蹼50公尺游出22秒05，雙蹼100公尺則游出48秒46，距離自己的全國紀錄僅差0.01秒，分別拿下第五名與第六名，雖然她在本屆世運會的賽程已全部結束，望着正在頒發雙蹼100公尺獎牌的頒獎台，當時蹼泳女將何品莉的眼淚不停往下掉。

何品莉繼第21屆世界蹼泳錦標賽1銀的佳績後再度突破，一舉拿下女子200公尺雙蹼金牌，為我國在蹼泳項目中光耀全世界，泳奪隊史第一面金牌。(戴志揚翻攝)

蹼泳女將何品莉帶著一點遺憾和不甘結束世運會的旅程，但仍奮力不懈，經過短暫的休息立即恢復戰力並參加本次世錦賽，對蹼泳的執著及無比動力往前走，她明白身邊的對手很強，那自己必需要更加努力，才能跟上大家的腳步，充分發揮我中華英雌越挫越勇、勇往直前的運動家精神，終於再登上世錦賽的舞台，賽事進行到第二天，分別獲得100公尺雙蹼第四名以及200公尺雙蹼第一名，雙破全國紀錄。

蹼泳女將何品莉的成功，不是一朝一夕可達，歷經長時期嚴格的訓練，她並感謝教育部體育署對蹼泳的支持，中華奧會對蹼泳的指導，以及中華民國水中運動協會對蹼泳運動的推廣及培訓，更感謝國人們的鼓勵，她期許自己能維持世錦會的好狀態，繼續突破自己的最佳成績。

中華民國水中運動協會除推廣蹼泳運動及培訓國家選手，也是自由潛水運動項目國家代表隊單位；近年來持續辦理及參與蹼泳及自由潛水各項國內外賽事及活動，希望培訓國家級選手為國爭光。