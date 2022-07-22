財政部國庫署表示，今年上半年我國累計撥付1,450.2億元普通統籌分配稅款給地方政府。另上半年統籌款稅收已達到1,354.7億元為小幅成長，預計今年統籌款資金水位可有效支應，不影響地方財源。

依財政收支劃分法規定，現行中央統籌分配稅款來源包括四大項，包括40％營業稅收（營業稅總收入減除統一發票獎金）、10％所得稅收、10％貨物稅收、20％地方縣市土增稅收。

我國今年統籌稅款分配數為3,084億元，依規定，地方政府可拿到94％（普通統籌稅款2,901億元），包括直轄市獲61.76％（約1,905億元）、縣市獲24％（約740億元）、鄉鎮市拿到8.24％（約256億元）。

至於剩下6％特別統籌稅款（約183億元）為中央政府所有，地方政府需提出計畫，經中央核准才會另行撥付。

因普通統籌稅款採按月撥付，也就是地方政府可獲得的普統稅款2,901億元除以12個月依序給付，以今年而言，平均每月約撥付241.7億元，上半年已付1,450.2億元。

雖然我國今年報稅期限延後至6月底，導致稅收遞延入帳，金流一度吃緊，但國庫署在6月加發一期國庫券以做短期調度，截至上半年為止，地方財源皆無虞。