一項調查顯示，歐元區七月商業活動意外地萎縮；高漲的成本讓消費者紛紛縮減支出之下，製造業加速下滑，服務業的擴張接近於靜止。

標普全球的綜合採購經理人指數(PMI)顯示，歐元區在七月的初值跌到49.4，低於六月的52.0，也低於路透預測的51.0。

標普全球首席商業經濟學家Chris Willaimson說，隨著七月的商業活動進入萎縮，且一些前瞻指標也顯示未來幾個月會出現更糟情況，推估歐元區經濟在第三季可能會出現萎縮。

而如果剃除掉疫情期間的萎縮，本月綜合PMI的萎縮是自2013年6月以來首見。

官方資料顯示，歐元區六月的通膨為8.6%。而PMI調查中的綜合產出價格指數從六月的65.3跌到63.9，但是仍處於高點。

涵蓋歐元區服務業的PMI在七月的初值為50.6，遠低於六月的53.0，來到近15個月的低點，也低於路透預測的52.0。

生活成本危機讓消費者產生警覺，剔除不必要的開支；服務業新商業指數從51.8跌到48.4，為去年二月以來最低水準。

製造業活動為近兩年來首次跌入萎縮，歐元區七月製造業PMI來到49.6，低於六月的52.1，也低於路透調查的51.0預測。其中的產出指數更是從49.3跌到46.1，為2020年5月以來新低。

工廠經理對於未來一年感到悲觀；未來產出指數從51.5跌到49.7。

Williamson說，由於市場對經濟前景的擔憂加劇，對於未來一年的商業期望已經降到過去10年來罕見的水準，而這在一定程度上是受到能源供應危機和通膨擔憂所影響，同時也反映出(企業)財務狀況的更加吃緊。