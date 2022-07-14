歐盟執委會14日發表「夏季2022年經濟預測」報告，因俄烏戰爭影響而調降歐元區今明兩年經濟成長率預測，並調高通膨率預測。同一天義大利總理德拉吉政府出現垮台危機，為歐洲政經前景增加更多變數。

執委會把歐元區今年通膨率預測從6.1％調高至7.6％，明年從2.7％調高至4％。

若俄羅斯不斷減少天然氣供應而令價格飆漲，通膨率將升更高令經濟進一步放緩。新冠疫情捲土重來衝擊經濟的風險也不能被排除。

經濟執委詹特洛尼（Paolo Gentiloni）說：「莫斯科的行動持續中斷能源與穀物等供應，令價格攀升而削弱市場信心。」

他警告戰爭與天然氣供應問題讓經濟預測有高度不確定性。

歐元區今年成長率預測從2.7％調降至2.6％。明年受戰爭和能源價格高漲等衝擊會更嚴重，因此從2.3％大幅調降至1.4％。

歐洲最大經濟體德國今年成長率從1.6％調降至1.4％，明年從2.4％調降至1.3％。法國今年從3.1％調降至2.4％，明年從1.8％調降至1.4％。

但義大利今年從2.4％調高至2.9％，明年卻從1.9％調降至0.9％。

執委會完成報告時義國未爆發政治危機。若大選被逼提前秋季進行，令義國政經局勢變動盪，其今年經濟表現恐怕出現重大變數。

德拉吉（Mario Draghi）執政聯盟成員之一五星運動黨，表態不參與國會的信任投票。其他成員警告會因此脫離聯盟而令政府垮台。德拉吉曾表明不領導沒有五星運動黨的內閣。

儘管歐洲面對諸多高風險因素，執委會強調歐元區經濟不會陷入衰退，只要石油與大宗商品等價格繼續下跌，其可能調高經濟前景預測。

因為6月底公布的歐元區5月失業率降至6.6％再創新低反映勞動市場強勁，和民眾有大量儲蓄來支撐消費。