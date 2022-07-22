中信金控及中信銀行於22日召開董事會通過高層人事案，中信金總經理吳一揆因家庭因素申請「退休」，將於2022年8月1日生效，由中信銀總經理陳佳文接任中信金控總經理，同時代理銀行總經理。相關人事案將報請主管機關核准後生效。

今年才62歲的吳一揆表示，因為兄長忽然過世，要處理家族的事，「因為東西太多需要專心處理，所以決定申請退休」。他也相當感謝大股東辜仲諒、董事會董事們的諒解，接受他的退休申請，讓他可以專心處理家裡的事。

中信金控指出，吳一揆總經理於中信金任職近20年、擔任總經理一職長達12年，任內帶領團隊歷經多次併購，2021年底金控資產、獲利及市值皆創下歷史新高。吳一揆因家庭因素申請退休，公司方面雖感不捨，仍寄予祝福。吳一揆也表示，因家庭重大事項須處理，因而申請退休，他以身為中國信託一份子為榮，對公司長期栽培與同仁們的支持與協助，表達最深的感謝之意。

中信金控指出，新任中信金控總經理陳佳文，於中國信託服務23年來貢獻良多，任內拓展海外銀行業務，協助中國信託成為國際布局最完整的本國銀行，也是臺灣營收、獲利最大的商業銀行。陳佳文亦曾任中信金控總經理，參與金融併購、金控營運管理等重大議題，熟稔金控及旗下子公司各項重大業務，此次接任金控總經理職務，可立即銜接金控相關業務，未來陳佳文將帶領中信金控成就願景，達成業務綜效。

過去吳一揆都是每季法說會的主持人，其對國內外經濟情勢、金控發展、台股看法都成法人關注重點，但今年以來，吳一揆不只第二季法說會已未出席，股東常會也缺席，當時中信金就透露吳一揆因家人私事必須出國處理，因此請假，如今又申請退休，引發金融圈震撼。