中華女足19日在東亞盃4強決賽首戰中國大陸，開賽16分鐘就連傷丁旗、藍昱絜兩位先發球員。其中擔任左後衛的藍昱絜經診斷為左腳踝骨折，已在我駐日代表處、桃機公司與高雄市政府協助下，於今天下午4時半返抵國門，轉送高雄長庚醫院進行進一步的治療。

中華女足這次在日本參加東亞盃，丁旗與藍昱絜受傷，當下就在隊醫吳冠廷的臨場處置後，送往醫院接受進一步檢查。其中丁旗在本屆賽事雖也提前報銷，不過左大腿後側肌肉拉傷，經過休養即可復原，藍昱絜的骨折則較為嚴重。

立委劉世芳這次以中華足協女足委員會委員的身分隨隊赴日，賽後立即到球員寢室關心兩位傷兵並致贈慰問金，也協調讓藍昱絜先行回國治療事宜。而在這次出征東亞盃前，足協與女足球員工會達成協議投保完整保險，也能給予受傷球員更多保障。

左後衛在台灣不論男、女足都是最欠缺的位置，藍昱絜的身體素質和運動能力出色，前、中、後位置都能勝任，成為總教練顏士凱這次左後衛的第一人選。對陸開賽受傷後，所幸教練團換上張季蘭頂右後衛，並將先發右後衛張愫心移到左後衛，將受傷的衝擊降到了最低。

「當時真的很突然，一瞬間突然受傷兩人！」臨危受命的張季蘭表示，幸好相對於今年初印度亞洲盃對泰國之戰，她因多名主將確診而頂上先發，這次不再那麼緊張，「我一直在做心理對話，鼓勵自己。」最後能夠扛到比賽結束，張季蘭覺得信心提升不少，希望下役於23日對決傳導更迅速、跑位更靈活的地主日本，能保持專注力踢出好球。