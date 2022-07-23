美國一名13歲少女阿萊娜(Alena Analeigh Wicker)跟其他同齡孩子一樣，喜歡看電影、逛街、踢足球，唯一不同的是，她同時已取得2所大學生物學位，近期更宣布自己提前錄取醫學院。

根據《華郵》報導，來自德州的天才少女阿萊娜亞擁有利桑那州立大學(Arizona State University)和歐克伍德大學 (Oakwood University)2所學校的生物學位，近期更提前考取排名第21的阿拉巴馬大學伯明罕分校醫學院，即將於2024年就讀，足足比其他醫學院同學年輕了10幾歲。平時喜歡學習、閱讀，從小就對理工學科展現極大的熱忱。課餘時間也專注公益，去年晉升企業家，創立專為非裔女孩接觸STEM教育的組織。

然而，求學時期阿萊娜也因過人的能力多次遭同儕嘲笑，於是母親決定讓她在家自學。對於年齡，本人表示只是個數字罷了，大部分的課程都在網路上完成，她自信地說道「你不太年輕以至什麼事都做不了，我認為已經向自己證明了一點，那就是可以全心全意做我想做的事」。

成為學霸的秘訣她強調「熱忱」很重要，表示「我是個普通的小孩，只是比較擅長管理時間，而且很自律」。同時將成就全歸功於母親，「是媽媽給了我很多機會，而不是物質上的滿足」。

去年(2021)，才12歲的她就進入NASA成為最年輕的實習生，希望有朝一日能夠在裡面工作。也多虧這次實習機會，讓她下定決心從原先追逐的工程目標轉往發展醫學，對此並不覺得走了冤枉路，反而說「我希望用醫學幫助更多的人，讓偏鄉地區學童也能享有資源」。