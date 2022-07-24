油價又要降了！中油宣布自明（25）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元及0.1元，調降後，92無鉛汽油每公升29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升27.1元，這是連續第3周調降油價。

雖受沙烏地阿拉伯拒絕美國增產要求及加拿大輸美油管受損等因素影響，導致國際油價上漲，浮動油價依據調整的國際指標油價周均價上漲3.76美元，新台幣兌美元匯率貶值0.023元，國內油價依公式計算漲幅為3％。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲5.2元及6.7元。

中油指出，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收5.1元及6.5元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收5.4元及6.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.2元及0.1元。