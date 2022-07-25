華爾街普遍預期，美國聯準會（Fed）本周貨幣政策會議將宣布升息3碼，年底前持續維持緊縮貨幣步伐，但大舉升息恐將經濟推入衰退，預期明年上半年將開始降息，以提振經濟成長。

投資人預期聯準會27日利率決議將升息3碼，持續升息將讓聯邦基金利率在今年底前升至3.3％左右，但利率3.3％便是頂峰。投資人預估聯準會在明年6月前開始降息，短期利率將在2024年中降至約2.5％。

預期聯準會明年開始降息意味著，投資人逐漸認為，聯準會致力遏止通膨繼續躥揚，正將經濟推向衰退深淵。

投資人押注聯準會快速升息與降息是有根據的，根據聯準會最新經濟預測報告顯示，央行官員估計明年利率可能升至3.8％，但最終將回落至2.5％左右。

在聯準會努力抑制市場需求，試圖減緩經濟成長腳步之際，投資人觀察經濟數據發現，美國經濟放緩的速度可能比預期更快，例如房市需求大幅萎縮，而且近期的消費者支出低迷等，皆讓投資人認為，降息的時間可能比聯準會預期來得早。 儘管如此，仍有許多投資人相信，美國經濟比外界預期更為強勁，因為消費者資產負債表穩健，而且勞動市場依然非常緊繃。

還有一些投資人雖然接受衰退即將降臨，但認為通膨將持續躥揚，讓聯準會不會宣布降息。

先鋒集團（Vanguard）資深投資組合經理人麥濟爾（John Madziyire）預期，未來24個月經濟衰退的機率將會上揚，但認為降息不會像市場預期的那麼早，因為那時聯準會可能還在降低疫情時期購買的債券。

回顧歷史，聯準會在一年內升息數次，接著又宣布降息，最近一次是發生在2019年。2018年升息4次後，2019年7月降息1碼。