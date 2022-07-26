錸德(2349)集團持續拓展文創餐飲版圖，獲得錦町日式宿舍群修復再利用工程的契機，並於今天舉行動土典禮，錸德集團副董事長、大樂司文創董事長楊慰芬表示，我們希望將此處打造日式房舍巷弄特有之美，預計一年半完成，明年底投入營運。

錸德集團近年以子公司『大樂司文創』積極拓展文創餐飲等事業，2017年1月12日陽明山『BY33美軍俱樂部』開啟錸德新事業營運，繼投入陽明山舊美軍宿舍群的老房子文化運動，成功打造復古美式小鎮『草山小鎮』與『BY33』美軍俱樂部園區後，錸德集團再次獲得北市府文化局青睞，獲得位於金華街與杭州南路二段61巷，為華光社區時期庶民營建之生活圈，總體建築為饒富日式特色的木構造形式，街區洋溢文藝氣息，具百年歷史建築的『錦町日式宿舍群』修復再利用工程的契機。

楊慰芬表示，此次沿襲『老房子文化運動』計畫以及『原台北刑務所官舍』新設商圈規劃，展開『錦町日式宿舍群』修復再利用工程，預計投資2億元，打造類似日本金澤東茶街屋，展現日式房舍巷弄特有之美，希望一年半時間完成，明年底投入營運，目前規劃在6棟老屋引進包括自有品牌在內6個餐飲品牌，形塑『錦町日式宿舍群』藝文共榮意象，延續歷史脈絡，重拾華光社區美食記憶及美好的生活軌跡。

錸德集團積極透過轉投資取得與原創品牌並進的方式，投資VG品牌系列、取得老牌怡客咖啡連鎖通路，開創『Katsu鑫』、『三百金麵專門』等日式板前快食料理品牌，今年又與力麗集團合作『老媽拌麵』實體店面的拓展，快速推昇錸德集團在文創餐飲娛樂的營收動能，今年上半年含轉投資品牌繳出1.53億元營收，已超越2021年營收。