為落實智慧城市，台南市今年5月正式啟用第2代計費智慧柱，車主使用格位旁的第2代計費智慧柱感應刷卡就能完成繳費，不僅免除停車單遺失、忘記繳費等不便，還減少停車單紙張，甚至部分停車智慧柱可提供充電功能，路邊停車與充電一次搞定，提供更多元智慧交通服務。

「臺南市第一期智慧路邊停車計費系統BOT案」於2018年6月簽約，2000席智慧停車格位，在2018年6月全部上線，平均車格使用率增加38.44%，平均車位周轉率提升22.6%，成為全國第一個「路邊停車收費 智慧轉型成功」的城市，榮獲「2020智慧城市-創新應用獎」，以及財政部「第18屆民間參與公共建設金擘獎-政府團隊特優獎」肯定。

「成大研究發展基金會」在2021年4月1000份問卷調查結果，高達9成市民滿意並支持臺南市「擴大智慧路邊停車服務範圍」。

市府團隊推動「第2期智慧路邊停車BOT案」，於2021年5月簽約，規劃於台南市政中心、高鐵台南站與新興重劃區再建置2000席智慧停車格位；2022年5月首波491席第2期智慧停車格位正式啟用，預計2023年4月全部上線，其中60座計費柱還提供充電功能，能讓路邊停車、充電一次搞定。

台南市停車工程科長黃俊傑指出，停車在「智慧路邊停車格」時，一旁的計費柱會辨識車號並紀錄停車起迄時間，不再需要再開立停車單；車主要離開時，可持一卡通或悠遊卡於計費柱感應繳費；也可以使用「台南好停」APP行動支付，可折抵2元，等於是停車30分鐘10元只需繳8元；或至四大便利超商補單繳費，付款方式多元方便。

台南市交通局表示，未來目標是路邊停車格位100%智慧化，縮短民眾尋找停車空位時間。(記者張雅雲/台南報導)