澳洲第二季通膨率創下21年新高，且隨著食品與能源價格急升，通膨可能會進一步升溫，使利率需要提高一倍以上才能控制住通膨的臆測升高。

澳洲財政部長Jim Chalmers將在周四更新前任政府的預算書，此前他已經警告通膨在好轉之前將變得更糟。周三他在談到調整後的預算時表示，通膨已大幅上修，經濟增長遭到調降。

澳洲統計局公布，第二季總體消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲6.1%，較第一季的年漲5.1%加速攀升，並創下2001年第二季以來新高，惟略低於市場預期的年漲6.2%。

這也表示目前澳洲的消費者通膨已經比薪資增長高出1倍多。

與第一季相比，總體CPI上揚1.8%，略低於市場預期的季增1.9%。

備受關注的核心CPI季增1.5%；年增率達到4.9%，創下2003年開始編制這項數據以來的最高記錄。

這意味著核心通膨超出澳洲央行設定之介於2%～3%目標區間更遠了，也進一步鞏固該央行在8月2日會議將目前為1.35%的現金利率調升50個基點（2碼）的預期。

儘管美國聯準會料將在美東時間周三會後宣布升息75個基點，但市場認為澳洲央行跟進的機率不大。

與其他許多央行一樣，澳洲央行也因為通膨升太快而措手不及，今年以來已經升息三次，創下數十年來速度最快的緊縮步伐。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）曾表示，利率可能繼續提高到至少2.5%才能達到「中性」水準，但市場已經押注央行基準利率將升至3.75%。

雖然最近幾周石油價格已經回落，但澳洲的電費與汽油價格仍在上漲，而大範圍的洪災亦推升了生鮮食品價格。分析師擔心到今年底，澳洲的CPI年通膨率很可能超過7%，甚至升至8%。