大陸國家航天局(CNSA)在7月24日將「問天號」實驗艙送上太空，並與天和核心艙成功對接，使得天宮太空站更為完整。這是一項令人印象深刻的成就，但發射過程所留下的大型助推火箭正漂流在軌道上，這引起了一些批評。

太空網(Space.com)報導，大陸的長征5B火箭，是一種運力很大的2級式重型運載火箭，其中上級段的重量高達21噸，在耗盡燃料落回地球時，仍有很大的機率不會被大氣層摩擦燒盡，要是回落在人口稠密處，有可能會造成破壞。

類似的事情發生在去年5月，當時長征五B火箭將天和核心艙送上軌道，同樣的，上級段在地球軌道無控制的漂流一段時間，最終在印度洋上空重新進入地球大氣層，沒有人受到傷害，但是美國NASA譴責CNSA缺乏安全規劃。

這樣的批評並非完全是刻意找碴，因為2020年5月5日，長征五B發射了1具實驗型乘員艙，同樣的，上級段在印度洋上空回落，但是在5月11日，有一些未燃盡的碎片掉到西非象牙海岸共和國的科特迪瓦(Côte d'Ivoire)，並且就在村落的附近，顯然碎片落在陸地上的機率是存在的。

NASA批評，大陸航太單位放任燃燒的空火箭在軌道上漂流，造成地面的危險。(圖/simplerockets)

NASA局長比爾尼爾森(Bill Nelson)表示：「太空技術國家有責任確保太空物體落回地球時，地上的人員和財產的風險降到最低，並最大限度地改善相關操作，以及資訊的透明度。」

「很明顯，中國大陸在太空碎片方面未能達到負責任的標準，中國大陸必須瞭解，所有太空國家和商業實體，在太空採取負責任的態度和資訊公開，才能確保外太空活動的安全、穩定、保障和長期可持續性。」