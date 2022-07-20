路透社引述消息報導，俄羅斯輸往歐洲的天然氣管道「北溪一號」周四（21日）結束每年例行維修後 ，俄羅斯將如期恢復供氣，但產能將低於正常水平。

消息人士表示，北溪一號將如期恢復營運，但每日天然氣輸送量將低於1.6億立方公尺。知情人士指出：「他們（俄羅斯國營天然氣公司Gazprom）的產能將恢復至7月11日之前水平。」

北溪一號自7月11日起展開為期10天的歲修，歐洲各國擔憂俄國可能藉故延長這條重要管道的關閉時間。俄國6月時已將北溪一號天然氣輸送量減少至原本的四成。