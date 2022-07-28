消息面：

1.周三聯準會連續第2次會議升息75個基點（3碼），創下1980年代初時任主席的沃克（Paul Volcker）掌舵以來最激進的緊縮力道，此決議符合市場普遍預期。聯邦公開市場委員會（FOMC）一致通過升息3碼的決議，目前聯邦基金利率目標區間升至介於2.25%～2.5%。該央行在會後聲明中表示，按原定計畫，將自9月起加快縮表速度，每月縮減公債上限提高到600億美元，不動產抵押貸款證券（MBS）每月縮減上限擴大到350億美元。

鮑爾在會後記者會上表示9月可能再次升息75個基點，但最終決定視經濟數據而定，「隨著貨幣政策立場進一步緊縮，在我們評估所有政策調整如何影響經濟和通膨時，放慢升息腳步可能成為適當之舉」。他並表示不認為目前美國經濟處於衰退，因為「有太多經濟領域表現得太好」。

2.白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在例行記者會上拒絕對聯準會的決議發表評論，但強調目前美國經濟並不處於衰退或衰退前期。

3.市場研究機構Gartner將今年全球半導體營收預測從成長13.6%大幅下修至成長7.4%，約達6392.18億美元，較去年的增長26.3%大幅放緩。Gartner並預估明年半導體營收將進一步下滑2.5%，約為6230.87億美元。

4.美國參議院周三以64票對33票表決通過精簡版的晶片法案，眾議院排定於周四接力表決，如順利獲得兩院通過，美國總統拜登料將在下周初簽署完成立法。這項立法將補貼美國半導體產業，盼藉此提升國內晶片業面對中國的競爭力，並緩解衝擊汽車、武器、洗衣機、電玩等所有領域的晶片短缺問題。

5.美國國會預算辦公室（CBO）表示，到2052年，聯邦政府債務占GDP比將升至185%。

6.美國商務部公布，6月商品貿易逆差初值為982億美元，較5月的1040億美元縮小並低於經濟學家預估的逆差1030億美元。6月進口額下滑0.5%，出口額成長2.5%。

7.全美不動產協會（NAR）公布，6月簽約待過戶成屋銷售指數（pending home sales index）月減8.6%，市場預期為月減1.5%。與去年同期相比下滑20%。

8.美國6月耐久財訂單月增1.9%，市場預期為月減0.5%。排除運輸項目的耐久財訂單月增0.3%，市場預期為月增0.2%。

9.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數下跌1.8%，較前一周（跌6.3%）放緩。30年期固定抵押貸款利率為5.74%，較前一周（5.82%）下滑。

10.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少452.3萬桶，遠超出市場預期的減少103.7萬桶。汽油庫存增加330.4萬桶，市場預期為減少85.7萬桶。餾分油庫存減少78.4萬桶，超出市場預期的減少50萬桶。上周原油進口量減少114.4萬桶/日，煉廠產能利用率下滑1.5個百分點。

11.路透社報導，G7擬在今年12月5日敲定給俄羅斯石油價格設定上限的機制，以便與歐盟禁運俄羅斯石油同時在年底生效。報導亦指出，有多個亞洲國家有意加入，包括中國和印度。

12.周三紐約期油收漲2.28美元或2.4%，為每桶97.26美元。倫敦布蘭特期油收漲2.22美元或2.13%，為每桶106.62美元。美元回落、美國原油庫存跌幅超出預期，以及俄羅斯減少對歐洲的天然氣供應，給油價帶來提振。