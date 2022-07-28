晶圓代工廠聯電(2303)法說坦言半導體產業進入修正期，但預期2022年第三季營運將持穩、今年成長逾2成目標不變。外資出具最新報告，對聯電後市看法仍多空分歧，均維持既有評等不變，目標價區間則自35～70元小幅調整為35～67.5元。

聯電預期第三季營運穩健，稼動率雖自逾100％的「過載」降至100％的「滿載」，但晶圓出貨量及美元平均售價（ASP）預估將持平第二季，毛利率力拚持穩44～46％（mid-40％）的高檔水準，第四季若有修正幅度也不會太大，維持全年營收成長逾2成預期。

美系外資認為，聯電股價今年初至今已跌約39％、高於大盤的18％，很大程度反應投資者擔憂。然而，儘管消費電子應用需求疲弱，聯電仍預期第三季稼動率將滿載、第四季維持健康狀態，相較其他二線同業預期下半年稼動率將明顯下滑狀況明顯較強勁。

美系外資認為，鑒於產品組合及客戶組合轉佳，聯電更有能力度過此次庫存調整周期。預期第三季營收將季減1％，毛利率及營益率分別為45.8％、37.3％，每股盈餘1.79元，並將2022～2024年獲利預期分別調升0.3％、調升2.4％及調降1.9％。

鑒於客戶及產品組合持續完善優化，美系外資認為聯電較同業更能抵禦市場波動，且聯電在成熟製程位居領先地位，將成為5G、電動車、物聯網結構性需求成長的主要受益者。目前股價已位處歷史本益比區間低檔，維持「買進」評等、目標價自65.9元調升至67.5元。

亞系外資則認為，聯電第三季展望預期有調升空間，但明年需求、稼動率及毛利率展望仍有擔憂，將聯電今年獲利預期調升3％，明後2年獲利預期大致維持不變，明年稼動率預期自93％調降至91％，毛利率自38.4％調降至37.7％。

亞系外資表示，聯電股價年初至今已下跌36％，目前股價低於2019年的前次半導體產業下行周期，認為聯電股價大致上已消化未來風險。因此，雖基於宏觀風險調降本益比估值、將目標價自49元調降至44元，仍維持「優於大盤」評等。

日系外資對半導體周期看法不變，認為下行周期將在明年上半年觸底，由於調整幅度目前大部分仍處於未知狀態，認為聯電將需要更長時間來衡量低迷規模，因此維持「中立」評等，將明年每股盈餘預期調降2％，將目標價自70元調降至45元。

第二家美系外資則指出，聯電認為明年晶圓代工產業將持續成長，與市場共識預期可能下滑相去甚遠，使明年展望下調擔憂揮之不去。認為在出現明確降價及稼動率下滑前，聯電股價將維持區間盤整，將明年獲利預期調降7％、目標價調降至40元，維持「中立」評等。

第二家日系外資看法亦趨守，預期聯電明年營收將下滑，主因公司專注於成熟製程，當庫存調整廣泛發生時，競爭通常會升溫。不過，由於股價已反應大部分負面因素，維持「持有」評等不變，建議投資者在看到股價較目前低10％、或顯示更多疲弱跡象前要更有耐心。