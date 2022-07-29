新北市消防局也在現場，展現聯外道路開闢後的機動性，當地市民欣喜不已。（新北市民政局提供／張志康基隆傳真）

新北市瑞芳深澳漁港旁，連接台2線與深澳漁港的深澳路，因為路輻較小，再加上假日遊客眾多，新北市民政局增設一條深澳路聯外道路。29日新北市民政局長柯慶忠、區長施玉祥、議員林裔綺及在地多位里長等共同出席啟用儀式，這條聯外道路將有效縮短消防車、救護車進入的時間，增加黃金救援時間，提升用路安全。

民政局長柯慶忠表示，深澳市民活動中心對面的觀海亭因地震結構損壞進行拆除，考量深澳漁港是北海岸知名旅遊景點，遊客眾多，以及救援之及時性，拆除觀海樓後腹地新闢6米聯外道路，以利進出，並解決深澳路內側入口狹窄，大型車無法進入之問題。通車後不但消防、救護車等大型機具可迅速駛入救護，環保垃圾車亦可進入服務，雙向會車也更加安全。

瑞芳區長施玉祥表示，感謝市府民政局及工務局協助，深澳路內側長約450公尺，將觀海亭拆除後於原腹地新闢6米寬道路，雖然只是短短的200公尺道路，卻讓原本需要5分鐘的救援車程大幅縮短，增加黃金救援時間。

另外，觀海亭拆除後之部分閒置空地亦再利用，新設體健設施及花台植栽綠化，並改善籃球場地坪及出入口樓梯的高度等，提供社區休閒及運動空間，並吸引許多觀光遊客駐足，欣賞漁港風光。

今日現場並有消防車到場展現聯外道路開闢後帶來的機動性，里民也大讚，在這條道路開通後，以後丟垃圾就不用繞遠路了。