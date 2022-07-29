上海航交所今天公布最新出口集裝箱運價指數(SCFI)，指數不但連七跌，跌幅更達到2.73％，較上周下跌108.92點。其中，地中海、歐洲跌幅分別達3.7％及2.7％，是拖累SCFI主因。

通膨、升息等因素，導致全球經濟疲軟，而美國6月消費者物價指數（CPI）年增9.1％，創下1981年12月以來最高，消費力大幅下滑，影響貨櫃運輸需求。最新的SCFI指數來到3887.85點，跌幅2.73％，連續七周下跌，從去年第三季旺季太旺、今年卻呈現旺季不旺明顯落差。

各主要航線中，遠東-美西線每FEU(標準40呎櫃)較上周下跌28美元，跌幅0.42％，為6694美元；遠東-美東線每FEU(標準40呎櫃)為9348美元，下跌93美元，跌幅0.99％。

歐洲、地中海是這周重災區，遠東-歐洲線每TEU(標準20呎櫃)為5416美元，較上周下跌154美元，跌幅2.76％；遠東-地中海運價每TEU(20呎櫃)運價破6000美元，為5971美元，下跌230美元，跌幅3.71％。

近洋線方面，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)分別下跌24美元及42美元，為318美元及305美元；遠東到東南亞下跌48美元，為968美元；遠東到韓國下跌1美元，為352美元。