通膨、庫存雙高壓力罩頂，貨櫃海運旺季旺不起來！上海航交所29日最新一周SCFI出口貨櫃運價指數報價，現貨價連續七週下跌，下跌108.92點至3,887.85點、跌幅2.72％，回測去年6月底的低點，所有航線全面走弱，跌幅深者包括地中海航線跌破6,000美元、東南亞新加坡航點跌破1,000美元。

其中，跌幅深者包括近洋線東南亞新加坡航點跌幅4％，遠東到歐洲、地中海線跌幅分別為2.76％、3.7％，美西、美東線跌幅則為0.41％、0.98％。

業界解讀，燃料與糧食價格飆，推高通膨成長率有感，壓抑消費力道，全球貿易量跟著修正，加上大陸持續防疫清零，影響供應鏈，在艙位供給多於市場需求下，罕見進入第三季旺季貨量、運價沒有齊揚，累計7月SCFI指數跌幅達7.5％。

據SCFI最新報價，遠東到美西線每40呎櫃運價6,694美元，下跌28美元、周跌0.41％；遠東到美東線每40呎櫃運價9,348美元，下跌93美元、周跌0.98％。

遠東到歐洲線每20呎櫃運價5,416美元，下跌154美元、周跌2.76％；遠東到地中海線每20呎櫃運價5,971美元，下跌230美元、周跌3.71％；東南亞新加坡航點每20呎櫃運價968美元，下跌48美元、跌幅4％。

業者表示，除了通膨影響消費之外，製造業、零售業終端清庫存也需要時間，歐美年底採購季、季節性需求還是有，期待8月過後會有一波備貨需求。再者，美西、美東、歐洲仍有塞港狀況，美西碼頭工人談判仍在進行、英國費利克斯托港工人計畫8月罷工，海運市場仍充滿變數。