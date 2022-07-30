跟蹤騷擾行為種類。（警方提供）

跟蹤騷擾行為處罰內容。（警方提供）

金門一名50多歲男子不斷騷擾十分心儀，但大10歲左右的已婚女子，送花、送禮外，還到對方住家外站崗，最後乾脆登門叫囂。警方當場以現行犯逮捕，依違反跟蹤騷擾保護令罪嫌移送檢方偵辦，並獲准預防性羈押，寫下金門地區首例紀錄。

警方說明，一名被害女子指控，A男自今年3月起開始瘋狂追求，送花、送禮、門外監視觀察，讓她因此不堪其擾，明確表示拒絕後，仍遭以言語恐嚇等方式反覆持續騷擾。她在6月1日跟騷法實施首日，立即至金城分局提告跟騷，警方當日馬上核發書面告誡給予A男，但A男又至被害人家中對其家人叫囂騷擾，她因而再至警局聲請保護令，但保護令核發後，A男又再多次反覆騷擾，讓她心生畏怖，只得報警求助。

金城分局立即前往處理，以A男已涉違反跟蹤騷擾保護令罪嫌，當場以現行犯逮捕，並依違反跟蹤騷擾保護令罪嫌移送檢方偵辦，獲准預防性羈押。

警方指出，跟蹤騷擾防制法明定，以車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續為違反意願且與性或性別有關、使人心生畏怖、足以影響其正常生活或社會活動，就是跟騷行為，該法也條列了8種跟蹤騷擾行為樣態，包括監視觀察、尾隨接近、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽、冒用個資等在內。

金門縣警察局局長廖高江對這起轄區首例案件十分重視，呼籲民眾如果遇到跟騷行為，記得要立刻報警，在能力範圍許可下做適度的蒐證，例如用手機拍攝或錄下對方的不當舉動或聲音，或是把傳送的不雅訊息截圖保存下來，交給警方偵辦，警方絕對會落實執法，充分保護民眾人身安全。