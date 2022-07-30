國際貴金屬價格連年上漲，連帶影響我國製幣成本。2018年起，1元硬幣生產成本已逾1.22元，也就是1元硬幣實質價值已超過表面幣值，導致中央造幣廠每年生產損失逾千萬元，2019年損失更近2756萬元，立法院預算中心要求改善。

現行1元硬幣主要原料的銅，倫敦金屬交易所現貨收盤價2016年底每公噸5532美元，2020年底已上漲至每公噸7749美元，4年間漲幅達40.3％，影響中央造幣廠購料成本。

中央造幣廠統計，2020年每枚1元幣單位成本達1.22元，其中直接材料0.82元、人工0.14元與製造費0.26元。也因每枚1元幣生產成本超過面額，也高於中央造幣廠售予中央銀行之淨變現價值每枚0.95元，導致造幣廠生產損失。

中央造幣廠光生產1元幣，近5年認列備抵存貨跌價損失的年均皆達千萬元，其中僅2019年全年認列損失更近2755萬元，2020年也認列1189萬元，「愈造幣愈虧」，預算中心要求控制生產成本已提升營運績效。