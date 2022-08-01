新北市新店區一處拳擊俱樂部7月30日舉辦友誼拳擊比賽，26歲胡姓男子遭29歲徐姓男子一拳KO，胡男於賽後2小時突感身體不適，到院後更倒地昏迷，經搶救後被院方判定腦死。對此，該拳擊館於昨（7月31日）深夜發文寫下35字，透露館長正在尋找幫助選手及家屬的方法，俱樂部將暫時停止練習。

警方表示，26歲胡姓男子7月30日下午5時前往新店拳擊俱樂部參加「拳擊友誼賽」，和29歲的徐姓男子交手1回合後，身體出現不適，當下裁判立即叫停比賽，並判定徐男獲勝。

孰料，胡男賽後2小時，正要返家時突感身體不適，前往醫院治療後身體狀況急轉直下，突然倒地陷入昏迷，經醫護人員搶救2個小時，胡男仍於晚間7時30分被醫生宣判腦死。

警方獲報後立即趕往慈濟醫院了解案情，由於胡男家屬尚未同意拔管，也未正式報案，僅告知相關權利後，就立即前往該俱樂部蒐證，並將徐男、拳館負責人丁姓男子（47歲）以及裁判陳姓男子（46歲）列做關係人，待家屬同意拔管後，全案將朝過失致死罪嫌偵辦。

對此，新店拳擊俱樂部7月31日晚間在臉書發文寫下35字，僅表示館長正在尋求幫助選手和家屬的方法，俱樂部將暫時停止練習，謝謝大家的關心。