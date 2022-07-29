近年美國社會槍擊案件頻傳，也使擁槍問題再度獲得正視，人民迫切需要相關法規以保障生命安全。一名58歲婦人某天莫名原因昏倒家中，送醫後才發現頭部卡了一顆子彈，沒想到她竟稱「不記得自己被開槍」，離奇案件還有待警方調查。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，密西根州(Michigan)一名58歲婦人沃爾茲(Mary Volz)上月確診新冠肺炎，當時頭部已經有一道傷口，不過院方無法確定原因；幾天後不小心在家中跌倒昏迷，送醫治療竟被告知頭部留有一顆約莫8毫米大小的子彈或殘骸；醫師立刻安排緊急手術，過程中考量取出子彈將造成感染、腦壓上升等極大的風險，目前沃爾茲只能被迫與子彈共存。

她事後表示，「完全不記得何時被開槍，甚至連子彈朝我飛來都沒印象，更別說是目擊者…」更哀號著「我的頭每天都痛到要炸了，必須帶著頭安全帽…太折磨人!」

這起詭異的槍擊案有待警方調查，至被害人家中也無發現任何線索，唯一能確定的是，意外應該是發生在上月27或29號，也就是說，子彈卡在沃爾茲的頭骨將近一個星期，實在命大。