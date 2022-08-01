如興(4414)在連吞4根跌停後，今早打開跌停股翻紅。如興最大股東國發基金加入投保中心，打集體訴訟求償；如興前董座陳仕修因涉嫌特別背信等多項罪行被起訴，今年7月1日台北地院再次開庭審理，陳仕修仍未到庭，他的委任律師表示「連絡不到人」，合議庭當庭下令陳仕修7月29日前返國報到，否則逕行拘提，拘提不到就通緝。

如興上周公告，有關公司近日新聞事件之紛擾，經各方友善溝通，達成放下紛歧、共同面對困難、解決問題之一致共識，發表4項聲明，其中包括公司積極與金融業者協商之下，截至目前公司尚未有貸款逾期情事發生。公司已與安泰商銀等往來銀行針對前曾簽署之授信條件協商，獲安泰商銀等往來銀行善意回應，公司已提出相關還款計畫，祈儘速完成授信條件之變更，以穩定本公司財務情形。

而財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心，亦在上周訴請撤銷111年6月29日股東會決議事項。如興表示，將依法令規定處理，配合法院審理程序。如興將嚴加強化文書管理流程及確立各層級職員之權責分配，使公司從今往後一切依法依規行事。