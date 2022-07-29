美國聯準會3月到7月已升息9碼（1碼等於0.25％），但台灣壽險業的利變保單宣告利率8月依舊「按兵不動」，沒有一家公司敢升息，從6月到8月，除7月富邦人壽新台幣與美元利變保單都升息5基本點（1點等於0.01％）外，其餘壽險公司已連三個月未升息。

由於金管會已發文13家壽險公司，要求對宣告利率決策會議的缺失，陳述意見，同時也要求提供特定保單二位簽署人員的基本資料，即負責精算及投資面各一位，極可能是開罰、記點前兆，因此壽險公司現在都要保持低調、儘可能乖巧，壽險業者彼此打聽，確定8月應無人敢調升宣告利率。

7月富邦人壽調升宣告利率，是因為利率會議決定升息前，尚未接到金管會通知，升息後才收到陳述意見函，所以是近三個月內唯一一家調升宣告利率的壽險公司，另外如三商美邦人壽則是有跟著三行庫利率的新台幣利變保單，是被動因應市場利率升息，非公司主動調高宣告利率。

因此目前美元偏理財型利變壽險宣告利率最高依舊是3.18％，大部分是在3％附近，美元偏保障型利變壽險最高則是宣告3.4％，大部分則在3.2％～3.3％之間，已多月未變化。

目前就看金管會對13家公司的裁罰案是否在8月出爐，即可對利變保單宣告利率會議及決策流程，有較清楚的「紅線」，屆時壽險公司才可能調整宣告利率。