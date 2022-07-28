聯準會周三宣布升息3碼，連續兩個月都升息3碼，加上3月升息1碼、5月升息2碼後，聯邦利率已經來到2.25至2.5%之間，是40年來最激進的升息行動，然而聯準會此舉也引發升息腳步太快，恐導致經濟衰退，甚至硬著陸的擔憂。

聯準會主鮑爾（Jerome Powell）不認為美國經濟出現衰退，但承認經濟成長正在放緩，但聯準會官員也強調，如果想要降低通貨膨脹，勢必得忍受一段時間經濟成長低於一般水準。

至於9月是否會再次強勢升息，鮑爾表示，會視當時的經濟數據再做決定。多數的聯準會官員認為，過去幾個月連續升息的動作，得以讓整體經濟處在中性狀況，即不會太過刺激也不會動作太慢。

即使如此，民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）認為聯準會升息速度過快，經濟成長放緩會導致社會底層的民眾生活變得更不容易，實質收入也會因此下滑，犧牲基層民眾的生活。

此外，投資機構富達國際集團宏觀經濟負責人Salmen Ahmed表示，「聯準會持續關注通膨與勞動市場的態度，令人震驚，因為這兩點驅動升息，未來升息過快的風險就會增加，經濟不可避免出現硬著陸。」

不過也有專家認為，聯準會9月持續升息3碼的機率不大，經濟學家Michael Pearce說：「利率已經接近中性水準，如果通膨開始回落，且出現經濟衰退跡象，我們認為官員們會開始放慢升息腳步，9月份可能僅升息2碼。」