納智捷LUXGEN前進於蝦皮商城開設LUXGEN品牌旗艦館，成為全台唯一汽車品牌商城。只要在蝦皮商城購買1萬元的「限定萬元購車禮包」後，在3日內會有專業的銷售顧問聯繫，可以選擇到府簽約或VIP封館簽約，讓您不出門就能買LUXGEN好車，給您滿滿尊榮感，還享有蝦皮購物限定優惠。搭配開館活動，特別祭出URX「5＋1全景樂活版」蝦皮購物限定優惠價87.8萬，等於直接打9折。

URX「5＋1全景樂活版」，擁有202匹最大馬力、30.6kgm最大扭力，駕馭輕鬆自在；並搭載消費者喜愛的「全景天窗」與獨有的「多功能斜坡板」，讓車主及家人朋友們同時享受陽光從全景天窗灑落及寬廣舒適的車室大空間，展現「全景大視野，無限新樂活」的雙重魅力。時尚的Two-Tone雙彩車色，塑造出更為高質感的外觀面貌；後艙擁有同價位最佳的靈活空間表現，整體兼具操控、娛樂與行李置物優勢，更是同級休旅車CP值最高。

此外，搭載5A智慧安全駕駛科技，包含：ADAS先進駕駛輔助系統，時時掌握車輛四周的情況；ARD擴增實境抬頭顯示器，讓您開車不再需要低頭，提升操作便利性及駕駛專注度；APA自動停車輔助系統，新手駕駛也不用擔心，讓停車一次到位；AR VIEW＋行車環景影像系統，將車體周遭影像呈現於12吋螢幕上，輕鬆掌握您的行車安全；AI自然語音秘書，無論透過方向盤或是語音直接喚醒，即時為您啟動及調整各項功能，提供安全又便利的行車體驗，全方位完整守護您與家人的行車安全。

全新URX WILDFUN野FUN版上市後，獲得消費者一致好評！因此，指定車款「享FUN價」(3)好評再延續，其中百萬Youtuber蔡阿嘎最推薦的霸氣、充滿Outdoor風格的URX WILDFUN 野FUN版：5人WILDFUN限時「享FUN價」(3)89.8萬元（建議售價92.8萬元）、7人WILDFUN限時「享FUN價」(3)111.9萬元（建議售價113.9萬），以不到90萬的預算，輕鬆和家人一起到戶外WILDFUN一夏。

此外，為深耕台灣社區及延續野FUN精神，LUXGEN特別贊助首屆《全國社區學生棒球大賽》，以圓夢獎學金支持學生棒球，邀請大家為各區的小選手們加油！期許他們像有了野FUN套件加持的URX一樣，勇往直前，挑戰自我，勇於在青春的空白畫布上增添多些色彩，從比賽中創造自身價值。

除此之外，LUXGEN再提供輕鬆購車無負擔的限量購車優惠方案：凡於7／30(六)至8／31(三)期間，入主全車系即享最高五萬元購車金、原廠導航，同步免費升級「PM2.5健康對策濾網」、「終身免費返廠實施臭氧殺菌服務」等，交車再送SHARP「好空氣隨行杯－隨身型空氣淨化器」多重好禮等，優惠最高總價值超過6萬元，以最直接、最有感的購車優惠，回饋給所有喜愛LUXGEN的車迷朋友們，讓LUXGEN一起守護家人的安全，提供最全面的行車體驗。