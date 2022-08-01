全球股市上半年震盪下跌逾二成，債市也同步大跌15％，勞動基金運用局今（1）日公布，整體勞動基金至6月底止，規模為5.4兆元，上半年累計投資虧損4,455.9億元，未年化收益率負8.69％（史上第二差）面對金融市場大幅震盪，勞動基金運用局表示，勞動基金以長期投資角度多元投資國內、外股票、債券及另類資產，以降低市場衝擊。

勞動基金運用局強調，今年上半年雖短期績效受到市場波及，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（101年至111年6月）平均報酬率為4.15％，近5年（106年至111年6月）平均報酬率則為4.33％，長期投資績效仍屬穩健。

同時，新制勞工退休金依法有2年期定期存款之最低保證收益，勞工於退休時所領取之退休金，依法受到上開保障，不會因為短期間的評價損失而遭受到減損。

勞動基金運用局並表示，今年上半年全球疫情再起、俄烏戰爭爆發，嚴重衝擊全球供應鏈，加速通貨膨脹率攀升，各國紛紛緊縮貨幣政策，然而此舉也致使企業獲利與經濟成長產生壓力，各大型經濟預測機構，均下修經濟成長預測，導致全球主要股票及債券市場均大幅下跌。

其中，MSCI全球股票指數今年迄6月底止下跌20.18％，MSCI新興市場股票下跌17.94％，對台灣半導體產業有高度影響的美國NASDAQ指數下跌29.51％，費城半導體指數跌幅更達35.22％，台灣加權股價指數則下跌18.62％；而全球債券市場則因各國加快升息步伐而大幅下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌13.91％。

展望未來，勞動基金運用局說，俄烏戰爭遲遲未解、各國疫情反覆，致通貨膨脹短期難以緩和，各國央行仍將存在迫切升息壓力，而新興市場債券違約風險升溫，均對下半年經濟成長動能增添不確定性。

勞動基金投資採長期布局角度，雖短期金融前景存在疑慮，仍將考量全球政、經情勢，依循資產配置計畫，逢低擇優布局長期穩健投資標的，並審慎管控投資風險，以提升基金長期投資效益。