太愛炫富當心惹禍上身！陸媒報導，大陸一名博主日前在網上，炫耀自己另一半是90後（1993年次）在中金公司擔任交易員，月均收入高達人民幣8.25萬元（約新台幣37.1萬元），結果害老公遭中金公司停職調查。

根據財聯社報導，有大陸博主在社交平台小紅書上曬出先生的收入，她附上中金公司開具的月均收入8.25萬人民幣的證明，還詢問「93年（等同1993年）老公的收入水平，這算婚後財產嗎？」結果公開另一半的薪資反而惹禍上身，中金公司透露，該名員工正遭停職調查中。

該則貼文曝光後，有網友對比發現該博主的老公2019年就在中金擔任券商交易員，也有消息指出，該博主也是一名證券從業人員，可能是在華創證券服務。

這篇貼文在一天之內點閱就衝破6300萬，因事件在網上發酵後，中金公司向媒體回應「已經將當事員工停職並展開調查」。財聯社分析指出，中金有禁止對外透露薪資水準的規定，加上大陸推動「共同富裕」，券商員工「曬薪水」是行業大忌。