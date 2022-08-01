中共空軍(PLAAF)發言人申進科宣布，下一代空中加油機運油20(YU-20)已開始參與戰備訓練，該加油機的大運量，可望提升其他戰機的遠程作戰能力。運油20是運20運輸機的加油套件衍生型，運油量比前一代的轟油6增加許多，發言人還特別提到台灣，聲稱運油20可以使中共戰機在台灣島周圍飛行。

申進科大校說，運油20飛機，最近與殲-16戰鬥機進行了海上空中加油演習，提高了飛機的實戰化訓練水平。

[新聞直播間]空軍新一代空中加油機運油-20投入練兵備戰|新聞來了News Daily

「運油20飛機，是中國新一代空中加油裝備，可有效增強航空兵遠程機動能力，並可擔負與運-20飛機相同的空中投送任務。」

中共空軍前一代的加油機是由轟6轟炸機所改裝的轟油6，該機在機翼兩側設有浮錨式加油系統，可以同時為2架飛機加油。然而轟6的機體本來就不大，因此改裝成加油機後，仍有儲油量與航程不夠的問題。運20是大陸新一代戰略運輸機，最大載重能力達到66噸，因此有相當足夠的空間可以運油。

申進科說，運油20也能擔任運輸任務，顯然採用模組化加油套件，可拆裝設備，在拆離套件後，貨艙就有足夠的空間進行空運任務，美國的KC-135也是如此。