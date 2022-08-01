光通訊模組廠光聖(6442)因股價漲勢凌厲，應主管機關要求先行公布最近月獲利，在匯兌收益和本業獲利雙重利多加持下，光聖6月EPS 0.68元，已超越今年首季EPS 1.13元過半的獲利。

光聖因佈局數據中心市場得利，再加上順利優化產品組合助攻，今年獲利大躍進，也連帶推升股價持續創高，股價由6月底的40.85元起算，連過二關，8月1日盤中更直搗60元大關城下，波段漲幅逾五成，因漲勢過於凌厲，主管機關於8月1日要求光聖先行公布6月獲利自結數。

光聖自行結算，6月營收為3.15億元呈年增38％，但因匯兌挹注逾1500萬元，再加上本業獲利激增，近3000萬元，推升單月稅後淨利來到4500萬元，較去年同期成長200％，換算單月EPS 0.68元。

法人指出，光聖首季EPS1.13元，加計6月單月EPS 0.68元，不含4、5月的獲利，合計EPS已達到1.81元，上半年EPS突破2元應可期，且相較於去年上半年EPS0.74元，可望出現倍數成長。

光聖指出，今年本業出現較大幅度的成長，主要拜美系數據中心大單之賜，此外，光通訊和RF連接器產品組合優化也居功厥偉，以首季的營收佔比數據中心占35％，光通訊、RF連接器均占三成，正好形成三足鼎立，對公司未來業務的穩健發展有著明顯的挹注。