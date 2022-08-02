8吋晶圓代工廠世界先進（5347）2日召開法人說明會，第二季合併營收153.01億元，歸屬母公司稅後淨利48.87億元，同創歷史新高，稀釋每股淨利2.94元優於預期。由於消費性電子相關晶片進入庫存調整，世界先進預期第三季營收降至129～133億元。

世界先進公告第二季合併營收季增13.4％達153.01億元，較去年同期成長50.7％，毛利率季增1.6個百分點達50.0％，較去年同期提升9.1個百分點，營業利益季增18.5％達59.12億元，較去年同期成長97.9％，歸屬母公司稅後淨利季增19.4％達48.87億元，與去年同期相較成長87.8％，稀釋每股淨利2.94元。

世界先進第二季合併營收、營業利益、稅後淨利等同創歷史新高，上半年合併營收達287.93億元，較去年同期成長48.9％，平均毛利率年增9.6個百分點達49.2％，營業利益108.99億元，較去年同期成長逾1倍，歸屬母公司稅後淨利89.78億元，與去年同期相較成長86.5％，每股淨利5.39元，上半年獲利賺逾半個股本。

世界先進預估第三季合併營收介於129～133億元之間，與第二季相較下滑13.1～15.7％，平均毛利率介於44～46％之間，營業利益率介於32.5～34.5％之間。