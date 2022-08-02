中國海關總署1日深夜突然發布對台食品進口禁令，今（2）日台股食品股應聲走跌，群益馬拉松基金經理人楊遠瀚表示，以國內食品業來看，獲利向來穩定，儘管業者在中國多有佈局，但主要獲利仍來自國內貢獻，且第三季氣候炎熱，屬於飲料需求旺季，另外還有中元普渡需求高峰，食品業者有基本面護身。

今日集中市場食品類股跌2.15％，味全及泰山、愛之味、統一、大成股價走跌2％。王子麵製造商味王、蘋果西打製造商大飲、肉類加工廠卜蜂、飼料廠興泰，尾盤翻紅。由於這次暫停進口為部分產品，楊遠瀚預期對台灣產業衝擊在個位數百分比。

楊遠瀚分析，進入第三季飲料需求旺季，另外還有中元普渡需求高峰，對食品業者來說為一利多，食品股中的飲料、零食等業者等業績往往在第三季都有亮麗表現，雖然這些類股因具季節性題材，股價有機會表現，不過建議投資人投資還是要回歸基本面，要以企業獲利表現來做為選擇依據。