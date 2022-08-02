大陸《環球時報》2日報導，澳洲廣播公司（ABC）1日報稱，中國林業集團正在為購買南太平洋地區索羅門群島的深水港和簡易機場談判，可能被當成「軍事基地」。ABC稱，中國駐索大使館曾向當地議員「行賄」。中林集團回復《環球時報》查證時，否認在索有相關收購活動。中國澳洲問題專家陳弘評論稱，澳媒報導無疑是對中國妖魔化，關於行賄的指責性質非常惡劣。

《環時》報導，ABC一檔電視節目「四角方圓」1日分別發布文字與視訊報導，聲稱「中國正在為自身的戰略利益而積極地在索羅門群島各地尋求經濟機會」。報導稱，中林集團正在與索方開展談判，希望購買該國科隆班加拉島的硬木林業種植園，而該島還擁有一個深水港口和簡易機場跑道。

根據官網公開資料，中林集團是一家央企，這成為澳媒將其相關正常商業活動抹黑為中國「國家行為」的根據。ABC稱，中林集團在2019年曾派出代表團前往科隆班加拉島，相關談判在近期索羅門群島放寬疫情入境限制後已經恢復。不過，中林集團1日回應稱，該公司在索羅門群島沒有（澳媒報導的）相關收購活動。

基於上述已被中林集團否認的報導內容，ABC引述索羅門群島議員西拉斯·陶辛格的話宣稱，中國在索羅門群島部署軍事設施的野心很大。昆士蘭大學太平洋事務專家克萊夫·摩爾聲稱，從長遠來看，中國可能將其在索羅門群島的經濟前哨基地用於軍事目的。「中國對礦產有興趣，對木材有興趣。他們對發展未來可能被用於其他用途的情況感興趣。」

澳媒還提到，最近洩露的一封來自2020年的信件也顯示了中國政府在索羅門群島部署軍事存在的「願望」，其中一名中國國防承包商尋求在索羅門群島的伊莎貝爾省租賃土地，為「中國人民解放軍海軍」開發「海軍和基礎設施專案」。

《環時》報導，華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘說：「這一報導對中國的抹黑、對所謂中國軍事基地的炒作可以說是老套路了」，無論中國企業是否有意在索羅門群島投資，這篇報導的目的就是將正常的商業行為政治化，渲染炒作「中國威脅論」，用以打壓中國。

陳弘提到，無論相關企業是否是國企，澳媒都可以將其描述為中國的政府行為，此前租賃達爾文港的嵐橋集團是一家民營企業，也曾被貼上類似標籤。

ABC還對中國駐索羅門群島大使館發起攻擊，稱根據其獲得的文件，大使館曾兩次動用「行賄資金」，直接向忠於總理的議員發放近300萬澳元。報導引述「透明國際」在索羅門群島的負責人露絲·利洛庫拉的話稱，「中國在維持這個（以蘇嘉瓦瑞為總理的）政府。我們都認為中國在遙控政府和索羅門群島的事務。」報導還對比稱，在索羅門群島與中國建交前，台灣就曾向索羅門群島時任總理提供行賄基金。

陳弘認為，報導歪曲了中國向索羅門群島政府提供的援助和支持，將這種合作與台灣的「金元外交」相比更是十分錯誤的。陳弘強調，澳洲自身才是一直以來通過經濟手段影響南太地區國家，為反對黨、非政府組織等提供援助，以施加政治影響力。

事實上，ABC已經「自爆」這篇報導背後的意圖。報導提到，科隆班加拉島的種植園目前由台灣和澳洲的私人股東與索羅門群島政府共同擁有。科隆班加拉島森林產品有限公司的董事會成員近期曾致信澳洲外交部長黃英賢，敦促澳洲政府提供財政援助，以「防止中國控制港口和簡易機場地區，建立一個在商業發展掩護下很容易建設的基地」。

陳弘評論稱，ABC及其長期炒作涉華議題的「四角方圓」欄目發出此類報導，與近期美澳在南太島國「發力」不無關係。上個月，美國、澳洲等國宣佈建立名為「藍色太平洋夥伴」的新合作架構，以打壓中國與南太島國的合作。不久後，美國副國務卿雪蔓和美新任駐澳大使卡洛琳·甘迺迪還將訪問索羅門群島。