路透社援引知情人士報導，華府正在考慮限制美國公司向長江存儲（Yangtze Memory Technologies Co Ltd）等中國記憶體晶片廠供應半導體製造設備，以限制中國半導體產業發展，並保護美國企業。

消息人士表示，目前拜登政府尚未對此做出最終決定，但如果華府採取這項舉措，南韓記憶體晶片巨頭三星電子和SK海力士也可能受到波及。

三星在中國擁有兩座大型工廠，而SK海力士正在收購英特爾在中國的NAND快閃記憶體晶片製造業務。

如果美國政府批准這項限制措施，將禁止中國製造先進NAND記憶體晶片的工廠取得美國的晶片製造設備。專家表示，這將是美國第一次鎖定中國非軍事用途的記憶體晶片祭出出口管制，代表美國擴大了對國安的認定。

華府亦尋求透過此舉保護美國僅存的記憶體晶片製造商威騰電子（Western Digital Corp）和美光科技，這兩家公司合計拿下約25%的NAND晶片市場。

兩名消息人士透露，根據正在考慮的行動，美國政府將禁止向中國出口用於製造128層以上NAND晶片的工具。科林研發（LAM Research Corp）和應用材料（Applied Materials）是此類製造設備的主要供應商。

所有消息來源都表示此事仍處於初步階段，尚未起草任何法規。

美國商務部發言人對於是否將對中國廠祭出新禁令表示不予置評，僅回答拜登政府的重點是削弱中國製造先進半導體的計畫，以化解對美國國家安全造成的重大風險。

長江存儲成立於2016年，是NAND晶片製造業的後起之秀。白宮曾在2021年6月發布的報告中指出，長江存儲發動的低價攻勢，使美光和威騰面臨壓力，該陸廠的急速擴張和低價產品對美光和威騰構成直接威脅。該報告並形容長江存儲為中國的「全國冠軍企業」，並獲得約240億美元的政府補貼。

美國商務部已經對長江存儲發動調查，以了解該公司向華為供應晶片是否違反美國的出口禁令。根據彭博社報導，長江存儲正在和蘋果公司就快閃記憶體的供應進行協商。

科林、SK海力士和美光均拒絕就美國政策發表評論。三星、應材、長江存儲和威騰尚未回應媒體置評請求。

顧問公司Yole Intelligence分析師Walt Coon表示，長江存儲佔全球NAND快閃晶片產量約5%，較一年前幾乎成長了1倍。威騰約佔13%，美光約佔11%。Coon表示，像是拜登政府正在考慮的這些限制措施將重創長江存儲，「如果他們被困在128層，我不知道他們要如何真正走上進步之路」。

根據該顧問公司調查，今年中國NAND晶片產量的全球佔比已從2019年的不到14%擴大到今年的逾23%，而同一期間美國的產量佔比從2.3%下滑至1.6%。對於美國企業而言，他們所有的晶片幾乎都來自於海外。

目前尚不清楚這項潛在禁令對在中國的其他半導體廠可能造成什麼樣的影響。英特爾將一座在中國的NAND晶片廠賣給SK海力士，並已在該廠生產144層的記憶體晶片。