矽晶圓大廠環球晶（6488）今日舉行法說會，董事長徐秀蘭表示，目前庫存70-75 億元、非常健康，8吋與12吋需求續好，半導體產業是數位基礎建設的關鍵，對未來營運十分樂觀。

環球晶指出，疫情及俄烏戰爭帶來的不確定性使得消費型產品需求放緩、美國聯準會升息也將為全球經濟帶來不小震盪，半導體產業做為維持社會運行及支撐日常生活的關鍵，仍受通訊基礎設施和數位轉型支撐，得以維持其韌性。

終端產品如汽車、工業、雲端等需求持續不輟，亦為產業長期成長動能提供結構性支撐。日新月異的科技創造更多功能，單位矽含量也因此增加，產業著眼於成本綜效，推升對大尺寸晶圓的需求。

環球晶圓透過擴增現有產能及興建新廠的雙軸擴產策略，積極布局先進製程使用的大尺寸晶圓及化合物半導體，其在產品光譜的佔比將大幅提昇，產品組合亦更加優化，環球晶圓藉此得以迅速掌握終端科技創新商機、更進一步擴大領先優勢。

關於為半導體產業提供補助的美國CHIPS 法案，該法案已於7 月 28 日美國國會參眾議院雙雙表決通過，拜登總統預計將於下週簽署。該法案包括520 億美元的補助金和 240 億美元的 4 年 25％ 稅收抵免。環球晶圓正積極參與這項計畫並有望獲得補助，環球晶圓日前宣佈將於美國德州謝爾曼市(Sherman Texas USA) 興建當代最新12吋矽晶圓廠 ，此處亦為其專精於8吋磊晶美國子公司GlobiTech的所在地。

環球晶今公布上半年累計稅後淨利為44.6億元，賺超過1個股本，但受轉投資世創評價損失的影響，年減32.9％，每股稅後盈餘10.25元。到6月底的預收貨款餘額創新高、達360億元。