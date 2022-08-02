石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等組成的產油聯盟OPEC＋將3日開會，外界估計OPEC＋如期結束減產協定，加上利比亞與美國繼續增產，令油價1日盤中下挫。但專家認為OPEC短期不會增產和產能難擴大而支撐油價。

紐約西德州原油近月期貨價盤中每桶下跌5％報93.8美元，倫敦布蘭特期油下跌4％報99.75美元。

知情者透露OPEC＋8月會議，將從小幅增產到維持目前產量的範圍內討論。路透訪問8位OPEC＋內部人士，2位預期9月溫和增產，6位預期產量不變。

由於油價已從3月高峰拉回並跌破100美元，部份知情者認為在這情況下OPEC＋不可能討論增產。

外界預期OPEC＋將決定如期在9月結束執行逾2年的歷來最大規模減產協定。2020年爆發新冠肺炎令油價重挫後，OPEC＋達成每天減產逾900萬桶協定維護油價。

雖然結束協定代表OPEC＋聯盟也隨之結束，但沙國能源部長阿卜度拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）與俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak）29日開會討論繼續「合作機會」。

OPEC新秘書長艾爾蓋斯（Haitham al-Ghais）31日重申OPEC＋有俄國參與，在達成減產協定上扮演重要角色。

這些訊息令人猜揣OPEC＋有維持下去的可能，加上專家認為沙國與阿聯目前無法讓所有產能全面運作，即使部份油產國正增產，但在各種變數下，油價可望短期內有支撐。

利比亞國家石油公司（NOC）指其每天產油量已從原先80萬桶大增至120萬桶，但該國內部局勢不穩，外界懷疑其能否維持目前產量。

油田服務商貝克休斯（Baker Hughes）指美國7月正開採的油井數量增加11口，連續23個月增加，創持續增加最長紀錄，但能否維持下去仍有待觀察。