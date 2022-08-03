父親節下周一（8日）就即將來臨，今年下半年已經進入後疫情時代，消費者也回復出門消費、用餐的日常，而各百貨公司也各祭下殺折扣與美食套餐優惠，而綜觀今年父親節最受歡迎的禮物，業者就分享到不僅離不開健康、運動家電，還有不少爸爸都回到辦公室上班，假日也會出外運動，因此像公事包、運動等商品都均為熱門首選。

Global Mall 新北中和店的tokuyo HEALTHPIT Sofand精品按摩沙發，原價6萬5800元，優惠價5萬2800元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的指舞春秋足體養生會館推出雙人全身按摩100分鐘，原價4200元，優惠價2450元。（Global Mall提供）

Global Mall今年看準消費者都提高了禮物預算，像高單價實用的3C家電、舒壓按摩椅等，近期業績已成長超過10%以上，本周末等餐廳訂位更是已預約超過90%，甚至還有一次訂席兩桌等消費者，彌補之前疫情緊繃時無法團聚的歡慶感。因此不僅推出多人團聚滿足餐超值優惠6折起，更在31日推「八月FUN閃節」祭出三大好康，包括於全台8店指定專門店、刷聯名卡當日累滿3000高送300，新北中和、屏東市另加碼推滿萬送千，再獨家與街口支付合作推出消費滿額最高回饋200元，還祭出線上下「旅遊住宿金大FUN送」，會員憑館內當日不限金額發票，即可兌換承億文旅200元住宿金，更加碼APP轉輪盤活動，扣5點可獲價值近萬元的承億文旅平日住宿券或房型升等券、千元Global Mall電子商品禮券、多種點數贈送最高100點等，總價值超過千萬元禮物。