民間團體「台中青年」在臉書質疑，台中市警察局「治安總體檢專案報告」報告內容與前市長林佳龍時期的專案雷同，其中8項治安工作重點，一字不漏完全照抄，要求市府解釋，台中市警察局回應，掃黑工作重點等8項作為，是警政署所持續要求之掃黑項目，有效改善治安問題，因此賡續執行，不分黨派，就是打擊犯罪，保護市民。

針對「台中青年」臉書社群的評論，台中市警察局指出，目前策略顯示能有效改善治安問題，因此賡續執行，所以沒有所謂照抄的問題，無論市長是誰，都是初心。感謝台中青年對警政的關心，過了5年，客觀數據告訴我們，沿用的策略方向是對的，會繼續努力。

台中市警察局表示，「掃蕩毒品犯罪、檢肅非法槍械、強力掃蕩黑道幫派、打擊詐欺犯罪」像是必修課程一樣，是不分縣市都在要求的 。而「科技建警、偵防並重」就是警察專業。台中市在歷任市長的支持下，每年都在成長，科技偵查的軟硬體也持續走在前端。

台中市警察局舉例，如去年持續擴充既有「科技偵防平台」各種系統，導入「Keylines視覺化分析系統」及「地圖分析系統」，讓辦案員警多了更好用的偵辦利器，在創新研發部分，去年首創「刑案現場搜扣證物數位管理系統」改善證物管理問題，首創「CG犯罪數位電報」情資共享平臺，今年更創新規劃「智慧AI筆錄系統」，雖專業科目不變，但內容不斷與時俱進。

台中市警察局指出，治安會報預算自縣市合併升格後101年起歷任市長內任均有編列沿用，會議經費還包含相關的報告編印、差旅、便當等費用，均依法作核銷，隨時可受檢視監察。

台中市警察局說，民意調查資料為受訪者主觀認定資料，警政策進作為研擬之部分參據，除民調資料外，亦參考各項客觀指標乃至各分局轄區特殊人文、時空條件，非僅依民調結果進行政策制定。

台中市警察局續指，若此舉不科學何以台灣兩大雜誌（遠見、天下）及聯合報每年定期辦理民調，惟民調結果關乎社會穩定，不對外公布原因係民調問項滿意度係受訪者主觀認定， 警察局民調有效樣本數在統計上僅能代表本市民意，難以代表分局轄區之民意，故該資料僅供警方內部參考。

台中市警察局表示，感謝民間團體「台中青年」關心警政議題，警力缺口、警政軟硬體更新，都是市府和警察局，持續推動的目標，也盼望議員能支持警察局的預算，讓台中的治安更上一層樓。