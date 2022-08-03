有些人花錢如流水，完全沒有理財觀念，等到月底收到刷卡帳單才驚覺自己到底有多敗家。命理網站「星座上上簽」點名射手座、白羊座、處女座的女生習慣衝動消費，揮霍成性超敗家，只要是自己喜歡的東西，即便不實用也想搬回家。

▎射手座

射手女是挺不在乎物質的星座，只要是她們喜歡的東西，就會想要搬回家，經常衝動消費，她們也不太在意東西划不划算、實不實用，所以有些東西買回家連一次都沒用過。

像射手女這樣對於金錢並不在意的人，多數都覺得賺錢的目的就是要拿來花的，只要開心就好，不過好在射手女其實經濟能力不錯，基本上都是敗自己的錢，不會影響到其他人。

▎白羊座

白羊女大多沈迷購物，尤其是網購，雖然他們不是那種只要買的開心，多少錢都敢花的衝動型消費者，但閒閒沒事滑個網購，再順手清空購物車，花出去的費用也相當可觀。

其實白羊女有點購物狂的潛力，要是她們工作很忙，或是沒時間就還好說，一旦她們有了空閒時間，就會忍不住去購物消費，想到大買特買的場景，都會讓她們忍不住嘴角上揚。

▎處女座

對處女座的女生而言，購物不只是滿足生理需求，更重要的是滿足心理需求，不過她們不怎麽敗家，相對射手女、白羊女都還要理智，買東西前還是會看自己的荷包夠不夠深。

要是不夠，她們也可以暫時放棄想要的東西，不會失去理智直接刷卡，不考慮後果，不過她們若存夠了錢，就會去把當時想要的東西買下來，這種滿足感讓她們非常享受。