大陸國家發改委2日公布，發改委在1日舉辦2022上半年發展改革形勢通報會，會議中表示，下半年要發揮投資作用、加快政策性開發性金融工具資金投放、促進重點領域消費加快恢復、提升能源供應保障能力。

發改委會議指出，在上半年大陸經濟總體呈恢復發展態勢，下半年將堅持穩字當頭、穩中求進，推動穩增長各項政策效應加快釋放，充分發揮投資關鍵作用，更好發揮推進有效投資重要項目協調機製作用，切實加大力度做好項目前期工作，加快政策性開發性金融工具資金投放並盡快形成實物工作量。

發改委指出，將促進重點領域消費加快恢復，大力提升能源供應保障能力，持續強化糧食安全保障，保持產業鏈供應鏈安全穩定，堅定不移深化改革擴大開放，扎實推進區域協調發展和新型城鎮化建設，穩步推動經濟社會發展全面綠色轉型，做好重要民生商品保供穩價，保持經濟社會大局穩定，保持經濟運行在合理區間，努力爭取全年經濟發展達到較好水平。