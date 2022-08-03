許多人努力工作就是為了更好的將來打拚，但如果「薪情」不美麗，很容易讓人想轉換跑道。一名業務表示，受到疫情影響，業績常常無法達標，薪水更是起起伏伏，因此讓他想換工作，好奇有哪些文組工作能夠有「固定百萬」的薪資，貼文曝光後，網友點名了三個最有機會的行業，分別是「金融業、電子業、國營事業」。

原PO在《Dcard》上發文表示，自己大約做了5年左右業務，但因為疫情大爆發，讓他驚覺業績大不如前，他認為，雖然做業務能有機會快速累積財富，但相對薪資浮動，且沒有底薪的保障讓他感到有點不安，因此萌生了轉職念頭，希望找到固定薪資的工作，也考慮就讀在職碩班，讓未來求職更加順利。

不過，原PO想破頭，仍然不曉得除了醫師、工程師外，還有哪些職業能夠「固定」年薪破百萬，因此他只好上網發文請益，希望能參考眾人意見，考取相關類別的碩士班。

貼文曝光後，不少網友提供建議，其中不少人認為可以考慮「金融業、電子業、國營事業」等類別的工作，「金融業，不過可能只能一般行員慢慢熬上去」、「金融業可以唷，輕鬆破百」、「我猜你大概27歲，考國營吧！蹲一下就破百了」、「金融業也可以哦，公股銀行第一年進去75萬，做個6、7年就固定百萬了，穩定到退休」、「國營吧，用年資疊，然後一直考上去」、「電子業非技術職，可以年薪破百，但是要有年資，職稱在主任以上」。