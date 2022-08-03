國內近年持續推動母乳哺育，但根據國民健康署2020年調查，6個月以下母乳哺育率為37.9％，較2018年的46.2％大幅下降。專家認為，台灣母乳哺育率已經達到國際水準，但仍有許多媽媽受到環境氛圍影響而放棄，一路上需要各方支持，讓媽媽經由哺餵母乳產生幸福感，才是持續下去的動力。

演員顏嘉樂和狄志杰育有一對雙胞胎兒女，兩人分享哺餵母乳的甘苦談。顏嘉樂曾和很多媽媽一樣擔心奶量不足，護理師建議她放輕鬆、經常親餵，因為寶寶吸吮乳頭會刺激乳腺，並且適度按摩避免乳腺阻塞，她乖乖照做真的「母愛大爆發」，這才知道原來很多媽媽都是潛力無窮。

顏嘉樂說，餵母乳有辛苦也有快樂，不僅要花時間親餵，還要擠一些冷藏備用，尤其自己生雙胞胎，一個餵完又換下一個，還好老公是超級神隊友，適時安慰她，還會講笑話給她聽。狄志杰分享，老婆餵母乳期間完全不碰咖啡和酒精，如此毅力讓他大吃一驚，而且每天花時間親餵，餵完一個再換下一個，再由他接手拍嗝，他打趣地說「就跟生產線一樣！」

每年8月第一周是國際母乳周，今年主題為「教育與支持」。國健署副署長魏璽倫表示，哺餵母乳不是媽媽一個人的事，還需要伴侶、家人、職場的支持；目前全台設有3935處母乳哺育場所，有些是依據公共場所母乳哺育條例設置，部分則是自發性設置，《性別平等工作法》也保障媽媽安心哺乳的權益，給予每日60分鐘哺集乳時間。

台灣母乳哺育聯合學會理事長楊文理表示，世界衛生組織（WHO）建議持續以純母乳哺育至少6個月，哺餵母乳已經成為主流，大家都知道好處，但可能因為工作壓力等種種原因，加上配方奶粉取得便利，最後仍放棄餵母乳；大環境的支持和教育很重要，無論是家人或左鄰右舍，不僅要有同理心，還要有正確的知識和觀念。

楊文理提醒，哺餵過程中如果遭遇困難，例如奶量不足、孩子不吃奶等，切勿陷入負面情緒，可尋求具實務經驗的「母乳種子教師」協助，也可利用醫療機構開設的「母乳諮詢門診」，希望每位媽媽都是快樂的，充分感受到哺餵母乳的幸福感，才是持續下去的動力。

國健署舉辦「支持母乳哺育 鬥陣做伙相挺」濾鏡宣言抽獎活動開跑，即日起至8月31日止，邀請民眾使用活動濾鏡完成影片或照片，分享至個人FB或IG社群媒體，並至國民健康署粉絲專頁活動貼文完成留言，就有機會把iPhone手機、抗敏空氣清淨機等多項大獎帶回家。