工業電腦廠商融程電(3416)單月EPS為1.28元，呈現連3季成長，上半年淨利創同期歷史新高，淨利率15%，持續維持穩健成長的目標，稅後EPS略增為2.47元。公司訂單能見度明確，預期七月營收將創下同期歷史新高，並對Q3毛利率表現有信心。長遠來看，在多個成長引擎挹注下，目標未來五年營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。

融程電公告2022年第二季經會計師核閱後合併財報，第二季營收為新台幣6.07億元，季增3.3%，單季營業毛利達2.01億元，季增7.6%，毛利率為33.2%，季增1.3個百分點，毛利率優於上季。稅前淨利1.08億元，稅後淨利達0.93億元，較上季成長8%，稅後EPS為1.28元，連3季成長。

累計上半年合併營收為新台幣11.95億元，年減0.1%，營業毛利3.88億元，年減5.21%，毛利率降為32.5%，稅前淨利2.17億元，年增6.12%，稅後淨利為1.8億元，年增0.88%，淨利率為15%，淨利率優於去年同期，稅後EPS略增為2.47元。從市場需求來看，隨著零組件料況供應進一步紓解，持續優化產品結構及成本，公司訂單能見度明確，預期七月營收將創下同期歷史新高。由於客戶拉貨動能不墜，Q3持續穩定成長，在產能利用率提升挹注下，對Q3毛利率表現有信心，致力維持公司營運及營益率維持成長目標的正向展望。

總結上半年，淨利創同期歷史新高，淨利率15%，持續維持穩健成長的目標。展望後市，融程電的強固型平板業務將持續聚焦四大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦，與醫療保健。強固筆電也加入營收的挹注，亦積極投入公共安全應用雲端整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，擴大營運版圖，在多個成長引擎挹注下，目標未來五年營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。